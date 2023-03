Nuovi store Arcaplanet a Palermo, riconvertiti i negozi Max Casa

Arcaplanet, azienda leader del Pet che conta circa 2 milioni di clienti, è in procinto di inaugurare uno degli oltre 520 punti vendita in Italia, in piazza Aldo Moro a Palermo. Il taglio del nastro del nuovo store è previsto il 18 marzo con una giornata evento a partire dalle 11. Testimonial della cerimonia sarà l’attrice e produttrice cinematografica Maria Grazia Cucinotta. Un ulteriore passo verso il piano di espansione mirato nel meridione. Questo store Arcaplanet, insieme ad altri che sorgeranno a Palermo, è infatti frutto della riconversione dei punti vendita Max Casa.

In Sicilia saranno presto inaugurati altri 18 punti vendita anche in città come Catania, Modica, Caltagirone, Siracusa, Messina, Capo d’Orlando, Bagheria, Castelvetrano e Marsala. In tutti gli store riconvertiti in Sicilia, Arcaplanet ha scelto di assumere i dipendenti già impiegati all’interno dei negozi Max Casa, mantenendo così in organico 50 collaboratori, ai quali si impegna ad offrire un percorso formativo ad hoc. Per l’amministratore delegato Nicolò Galante, gli investimenti per il 2023 sono stati pensati proprio a beneficio delle nuove assunzioni, prevedendo un piano di formazione da parte dell’Arcaplanet Academy. Per celebrare questo importante traguardo Arcaplanet donerà 18.000 pasti alle sezioni Enpa di Carini, Palermo e Trapani a supporto degli animali in difficoltà.

