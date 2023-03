Regione Siciliana, il 15 marzo la firma dei primi vincitori di concorso per funzionari tecnici

Saranno firmati il prossimo 15 marzo i primi contratti dei vincitori del concorso per funzionari tecnici alla Regione siciliana e a seguire il dipartimento alla Funzione procederà in modo graduale con l'immissione in servizio degli altri vincitori, le operazioni si dovrebbero concludere a giugno con l’ingresso dei nuovi assunti nei centri per l’impiego. A dirlo all’Ansa è l’assessore regionale alla Funzione pubblica, Andrea Messina.

«Gli uffici stanno lavorando, si tenga conto che stiamo gestendo 13 graduatorie per quasi mille persone - aggiunge -. Inoltre, alla luce di alcune sentenze del Tar che hanno accolto dei ricorsi gli uffici stanno adeguando le graduatorie alle disposizioni per cui è un lavoro complesso che comunque sta andando avanti senza intralci». Nessun ritardo, precisa l’assessore, «dovuto alle carenze di organico negli uffici preposti alle procedure. È notorio che ci sono dei vuoti di organico nell’amministrazione ed è un problema che riguarda tutto il sistema regionale - conclude -. Ma in questo caso si sta procedendo senza particolari problemi».

