Asp Palermo, concorso per 58 profili tecnici: i requisiti e come presentare la domanda

Un concorso è stato bandito dall'Azienda Sanitaria Provincia di Palermo per 58 posti per vari profili tecnici a tempo indeterminato. Per partecipare c’è bisogno della laurea o della licenza media in base al profilo considerato. La sede di assegnazione sarà individuata al momento dell’immissione in servizio.

I profili richiesti

Sono 58 i profili tecnici richiesti e i posti sono così suddivisi: 1 collaboratore tecnico professionale ingegnere clinico; 1 collaboratore professionale sanitario ortottista; 2 collaboratori professionali sanitari tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusioni cardiovascolare; 5 collaboratori professionali sanitari tecnici di neurofisiopatologia; 13 collaboratori professionali sanitari terapisti occupazionali; 3 collaboratori professionali sanitari assistenti sanitari; 7 collaboratori professionali sanitari tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; 7 collaboratori professionali sanitari tecnici sanitari di radiologia medica; 7 collaboratori professionali sanitario tecnici sanitari di laboratorio biomedico; 12 operatore tecnici specializzati autisti di ambulanza.

Le riserve

Il concorso prevede una percentuale di posti riservati ad alcune categorie: 10% dei posti messi a concorso per ciascun profilo è riservato a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che alla data di pubblicazione del bando hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’ Asp di Palermo; 10% dei posti messi a concorso per ciascun profilo è riservato al personale che alla data di pubblicazione del bando ha acquisito una esperienza professionale nei rapporti di lavoro a tempo determinato nell’ambito dei progetti del PNRR per almeno 36 mesi; in favore dei militari volontari delle Forze Armate congedati che hanno completato senza demerito la ferma contratta e in favore degli Ufficiali di completamento in ferma biennale e Ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.

I requisiti

Per alcuni profili è richiesto il possesso della laurea specifica, per il profilo di operatore tecnico specializzato autista è richiesto il diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico, avere la patente di guida “B” o superiore e 5 anni di esperienza professionale nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private. Laddove richiesta, anche l'abilitazione professionale specifica laddove richiesta, in base al profilo previsto.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata e inviata solo in via telematica a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet dell’Azienda, entro e non oltre il 6 aprile 2023.

