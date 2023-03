Corleone, riaperto il rinnovato sportello della Camera di Commercio

Inaugurato oggi a Corleone il nuovo sportello della Camera di Commercio Palermo Enna. Dopo uno stop temporaneo, l’ufficio ha riaperto nei locali al piano terra del Palazzo di Città in piazza Garibaldi, con nuovi servizi a sostegno delle imprese già esistenti e delle nuove iniziative imprenditoriali.

L’inaugurazione si è svolta a margine di un incontro dal titolo “Legalità e opportunità di sviluppo economico del territorio corleonese e delle aree interne della provincia di Palermo”, al Cidma, il Centro Internazionale di Documentazione sulle Mafie e del Movimento Antimafia. Vi hanno preso parte tra gli altri il sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi, l’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo, il commissario straordinario dell’IRSAP Marcello Gualdani, il segretario generale della Camera di Commercio Palermo Enna Guido Barcellona, il direttore generale dell’assessorato regionale alle Attività produttive Carmelo Frittitta, il direttore generale dell’IRFIS Calogero Guagliano, il commissario straordinario del Governo ZES (Zone Economiche Speciali) Sicilia occidentale Carlo Amenta. I lavori sono stati moderati dal vice sindaco di Corleone e assessore alle Attività Produttive Salvatore Schillaci.

La sede distaccata di Corleone svolgerà tutte le attività della Camera di Commercio, con un’attenzione particolare alla digitalizzazione delle imprese. Oltre ad erogare le firme digitali, strumento indispensabile per qualsiasi azienda, verranno fornite tutte le informazioni principali sul Punto Impresa Digitale Palermo ed Enna, facendo da trait d’union con le imprese.

Il Punto Impresa Digitale è una struttura presente all’interno di ogni Camera di Commercio. L’obiettivo principale è quello di supportare gratuitamente le aziende, accompagnandole passo passo ad affrontare tutte le sfide della transazione tecnologica. Il sostegno offerto assume forme diverse, che vanno dalla formazione nell’ambito del marketing digitale, all’assistenza per la creazione di e-commerce e siti web, dall’erogazione dei bandi voucher fino all’utilizzo dei social network e al supporto one-to-one. “La nostra presenza - ha affermato Guido Barcellona, segretario generale della Camera di Commercio Palermo Enna - interessa anche i comuni circostanti. Invitiamo tutte le imprese a consultare il Punto Impresa Digitale perché vi assisteremo in maniera gratuita, aiutandovi a far conoscere i vostri prodotti e ad essere i più bravi a gestire il digitale”.

“Il nuovo sportello camerale - ha detto l’assessore Tamajo - è un primo passo rispetto ad una nuova visione dei centri abitati dell’entroterra siciliano. Territori, persone e risorse da valorizzare e coinvolgere in un processo di sviluppo dell’Isola sempre più inclusivo e di conseguenza più sostenibile, sia sul piano sociale che su quello imprenditoriale. La peculiare realtà demografica delle aree interne dell'Isola - ha aggiunto l'esponente del governo Schifani - si colloca in una dinamica che riguarda tutto il territorio siciliano e l’intero Mezzogiorno, caratterizzata da scarsa crescita economica, dal riaffacciarsi di nuove emigrazioni, dal persistere di storici ritardi rispetto al Centro-Nord Italia. Per invertire questi fattori dobbiamo lavorare con un progetto strategico. Avere una rete di strutture a supporto della crescita dei nostri territori interni va in questa direzione”.

L’incontro al Cidma è stata l’occasione per affrontare varie tematiche connesse allo sviluppo economico siciliano. “La Sicilia è ricca di enormi potenzialità - ha dichiarato il sindaco Nicolosi -, che spesso però rimangono inespresse. La legalità è la premessa per lo sviluppo, soprattutto in un’area, come quella del Corleonese, che è stata penalizzata negli anni dall’ingerenza mafiosa. La nostra Amministrazione ha dimostrato, e continuerà a dimostrare, che indietro non si torna, ma che si può solo andare avanti. Siamo a disposizione della Regione per far sì che si attuino sinergie sempre più virtuose”.

“La nostra presenza oggi qui vuole testimoniare l’attenzione delle istituzioni che governano le ZES nei confronti delle aree interne e delle loro potenzialità di sviluppo - ha commentato il professore Amenta -. La giornata odierna segna la tappa di avvio di un processo che potrà portare Corleone e altri comuni della zona all’interno del sistema ZES. Ciò consentirà di beneficiare delle potenzialità di attrazione nei confronti delle imprese e delle iniziative finalizzate al potenziamento della dotazione infrastrutturale necessaria”.