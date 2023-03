A Palermo torna Build Your Career: un mese di inglese gratis per entrare nel mondo del lavoro

Un mese di inglese gratis, per migliorare da subito il proprio profilo occupazionale ed entrare nel mondo del lavoro col piede giusto: torna anche quest'anno Build Your Career, il mese che My English School dedica interamente a chi cerca impiego e agli studenti universitari. Per loro, il noto network di scuole di inglese ha anche elaborato un calendario di iniziative - utili, aperte a tutti e completamente gratuite - che per tutto il mese di marzo si terranno online e nelle sedi My English School.

All’iniziativa nazionale aderisce anche My English School Palermo, che nelle sedi di via Libertà 191/c e viale Regione Siciliana n. 707-710 terranno, nelle giornate del 9, 16, 22 e 28 marzo, degli appuntamenti imperdibili per chi desidera migliorare la propria competenza linguistica con specifico riguardo a job search e all'ingresso nel mondo del lavoro.

Il successo e i numeri delle edizioni precedenti parlano chiaro: mettere in risalto la propria professionalità è una sfida non da poco! Avere la giusta preparazione, soprattutto in termini di know-how su come affrontare i colloqui, la ricerca di lavoro e il curriculum in lingua inglese è ormai irrinunciabile. My English School ha la certezza che per progettare e costruire il proprio futuro sia fondamentale innanzitutto potenziare il proprio inglese. Pertanto MyES regala un mese omaggio di lezioni e attività in lingua agli studenti universitari e a chi è in cerca di impiego. Inoltre attraverso le 4 giornate di workshop in school e laboratori web, si approfondiranno le tematiche relative alla stesura del curriculum, le candidature, le certificazioni linguistiche e il colloquio di lavoro in inglese (sì, anche quello via Zoom!).

Ai seminari in presenza presso le due sedi di MyES Palermo si affiancheranno attività online nonché interessanti sessioni gratuite in presenza con gli esperti di MyES - anche individuali - per migliorare il proprio CV e allenarsi ad affrontare un colloquio in lingua. L’iniziativa proposta sarà una stimolante occasione per sperimentare il metodo MySmart English®. Un approccio didattico di altissimo livello, che garantisce risultati immediati e duraturi e che abbina didattica tradizionale a un’intensa attività di conversazione in piccoli gruppi, sotto la guida di insegnanti madrelingua certificati. A ciò si aggiunge l'atmosfera rilassata che si respira nelle sedi di MyES Palermo, con i loro ampi open space dall’aria informale e amichevole, che favoriscono la socializzazione e l'apprendimento.

Per prenotare il mese di inglese omaggio o aderire alle attività organizzate durante l’iniziativa Build Your Career, basta contattare i centri di MyES Palermo o passare nelle due sedi: MyES Palermo Libertà, via Libertà 191/c, tel. 091.306963; MyES Palermo Regione, viale Regione Siciliana n. 7087710, tel. 091.2741038.

© Riproduzione riservata