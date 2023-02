La palermitana Social Food entra in Glovo: lavoratori salvi, l'app chiude, cosa cambia

L’azienda di food delivery palermitana Social Food lascia il passo a Glovo dal 28 febbraio. Da martedì il marchio nostrano verrà totalmente assorbito dalla piattaforma gialla di consegne a domicilio già presente in oltre 450 città sparse su tutto il territorio nazionale.

Da martedì, dunque, l’applicazione di Social Food si spegnerà, completando così il processo di acquisizione iniziato ormai un anno fa: durante questo periodo di trattative, però, l’applicazione era già stata incorporata nella piattaforma Glovo così da cominciare ad abituare gli utenti alla novità. Nata nel 2013 grazie all’idea di Giovanni Imburgia e Guglielmo Brino, fondatori della società, Social food al momento della vendita - cifre top secret - contava una partnership con oltre 300 ristoranti in città. Ma i colori rosso e blu non spariranno del tutto, così come non spariranno i lavoratori e rider di Social Food, muniti dell’ormai vecchio zaino rosso blu: potranno continuare ad utilizzare i kit già dati in dotazione dall’azienda palermitana.

Glovo quindi continua il suo processo di espansione e mette nel mirino il capoluogo siciliano: grazie ai suoi multi servizi - Hlovo può essere utilizzato dall’utente anche per acquistare la spesa e altre tipologie di commissioni - l’azienda punta ad incrementare la sua presenza in tutto il Sud Italia, diventando partner di riferimento per attività e utenti in un’area sempre più estesa

© Riproduzione riservata