A Palermo un'analisi sulle novità fiscali: «I benefici di credito d'imposta e rottamazione per le imprese»

Una guida alle novità fiscali previste nella legge di bilancio del governo Meloni è stata offerta presso la Camera di Commercio di Palermo ai partecipanti all'incontro promosso dagli avvocati tributaristi in collaborazione con Assoimpresa e con il patrocinio dell’Uncat, della stessa Camera di Commercio e dell’Ordine degli avvocati.

«Per il mondo delle imprese - dichiara Mario Attinasi, presidente di Assoimpresa - è stata l'occasione per evidenziare alcune misure favorevoli come per esempio la proroga del credito d'imposta per le aziende del Sud Italia e la rottamazione delle cartelle esattoriali rateizzabili fino a 60 mesi».

Angelo Cuva, che ha introdotto e moderato il dibattito, ha osservato che «in un momento storico particolare, come quello che viviamo caratterizzato da una nuova legislatura e un nuovo governo e nel contempo da un contesto critico determinato dagli effetti della pandemia e dagli eventi bellici, vanno visti con favore i numerosi provvedimenti agevolativi in materia fiscale introdotti dalla legge di bilancio e quelli legati all’attuazione delle riforme richieste dal Pnrr. In prospettiva futura, completate le citate riforme e superato il periodo emergenziale, si auspica invece una “tregua” normativa che eviti che ogni fine anno vengano introdotti provvedimenti che innovano il quadro normativo già particolarmente complesso e non caratterizzato da sistematicità e chiarezza. Ciò al fine di realizzare una efficace semplificazione del sistema fiscale che favorisca una reale compliance fondata su norme chiare e facilmente applicabili, evitando il caos normativo che purtroppo si è determinato negli anni».

Con Attinasi e Cuva, presidente della Camera degli avvocati tributaristi di Palermo e docente di diritto tributario all'Università, erano presenti, fra gli altri, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, Guido Barcellona, segretario generale della Camera di Commercio di Palermo e Enna, Dario Greco, presidente dell'Ordine degli avvocati, Antonio Alessi, presidente dell'Ordine dei consulenti del lavoro, Marcello Chiorazzi, capo ufficio contenzioso e riscossione dell'Agenzia delle Entrate, e il colonnello Gianluca Angelini, comandante del nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza.

