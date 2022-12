Un altro colosso lascia Palermo: chiude Hermès, ma potrebbe arrivare Yves Saint Laurent

Solo per altri tre mesi chi passerà da via Libertà a Palermo potrà ammirare le vetrine di Hermès. Poi il colosso francese di moda chiuderà i battenti e abbasserà le saracinesche. Eppure non si spiega come uno store che durante lo shopping natalizio ha avuto code di clienti in fila per acquistare prodotti di pelletteria e accessori di lusso possa chiudere improvvisamente.

Il marchio internazionale è arrivato in città nel 2004 e da allora è sempre stato uno dei punti di riferimento del salotto commerciale palermitano. E se da un lato c’è la preoccupazione per i dipendenti che non sanno se perderanno il lavoro, dall’altro, da indiscrezioni, gira voce che al posto di Hermès dovrebbe arrivare un altro marchio francese, Yves Saint Laurent che in quel caso potrebbe assorbire il personale.

«E’ una chiusura che fa male alla città perché si tratta di un marchio importante, uno di quelli che serve a rendere internazionale una città – commenta l’assessore comunale alle Attività produttive Giuliano Forzinetti -. Il negozio si trova peraltro in un’asse importante e la sua chiusura fa male a Palermo e ai cinque dipendenti. Vista l’attrattività della città anche a seguito di importanti azioni portate avanti, credo che si potrà effettuare un rilancio del luogo attraverso una nuova griffe che potrà tutelare anche i lavoratori».

