Il nuovo treno Blues già in servizio tra Palermo e Termini, il programma del suo utilizzo

Il nuovo treno ibrido Blues, presentato qualche giorno fa alla stazione centrale di Palermo, è già in funzione sui binari della Sicilia. Più precisamente, il nuovo mezzo progettato e costruito da Hitachi Rail per Trenitalia è in viaggio sulla dorsale tirrenica, per ora tra Palermo e Termini Imerese, nell'ambito dei servizi extraurbani. Questo almeno fino alla fine dell'anno, poi tra gennaio e aprile, con l'arrivo di altri cinque mezzi, comincerà a viaggiare gradualmente sul resto della Palermo- Messina e poi tra Messina, Catania e Siracusa.

Il Blues è entrato a far parte della flotta regionale siciliana. Si tratta di un treno con un’innovativa tecnologia ibrida e ancora più sostenibile per il ridotto impatto ambientale e per la maggiore attenzione sociale, visto che è stato attrezzato per offrire un’area completamente dedicata ai bambini.

Dal design innovativo sia all’interno che all’esterno, può ospitare fino a 300 persone nella composizione a quattro carrozze. Particolari anche le vetrate di lunghezza maggiorata e ancora otto postazioni bici Raggiungibili direttamente dal vestibolo e un’elevata capacità di trasporto bagagli. Dotato anche di un innovativo sistema di climatizzazione con ottimizzazione dei consumi in base all’effettivo numero di passeggeri trasportati e una maggiore predisposizione alla connettività, con la presenza di prese usb e corrente a 220V.

