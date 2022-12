Lavoro, Lidl cerca personale: tre posti a Palermo, come fare domanda

Un posto di lavoro sotto l'albero? Se si considera la crisi che sta coinvolgendo tutte le aziende sembrerebbe un miraggio. In realtà Lidl cerca davvero nuovo personale a Palermo. L'azienda leader del settore delle vendite, cerca infatti 3 persone e apre dunque le relative posizioni

Lidl, i posti di lavoro in palio a Palermo e come candidarsi

La catena tedesca di supermercati cerca per la sede di viale Regione Siciliana un operatore di filiale che si occupi delle attività operative all’interno del punto vendita, ma anche di ordinare i prodotti sugli scaffali e assicurare la pulizia all'interno e all'esterno del punto vendita.

Lidl cerca inoltre due addetti alle vendite. Uno sarebbe in servizio all’interno del punto vendita di via Roma, altro in quello di viale Regione Siciliana. L'incarico prevede un impiego part-time da 8 ore settimanali, da svolgere la domenica. In particolare la figura ricercata è uno studente universitario che riesca a conciliare studio e lavoro, un lavoratore part-time disposto a trovare impiego anche nel weekend o un giovane non oltre i 25 anni alla ricerca della prima esperienza di lavoro.

