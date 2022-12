Percorso formativo a Palermo per 25 tecnici biomedicali, in 7 hanno già trovato un lavoro

Venticinque tecnici superiori biomedicali della Sicilia hanno terminato il percorso di studi e sette di loro hanno già un contratto di lavoro. Gli altri hanno già tracciato un percorso di inserimento lavorativo, grazie al sistema di coprogettazione dei percorsi di studio, interamente condivisi con le aziende partner e ai tirocini formativi mirati.

Un percorso iniziato dopo il diploma con un iter formativo ad alta specializzazione tecnica e tecnologica e dopo aver frequentato con successo il corso biennale dell'istituto tecnico superiore Academy Nuove tecnologie della vita Alessandro Volta di Palermo.

La figura del tecnico specialista biomedicale è molto ricercata dalle aziende siciliane e nazionali del settore. L’istituto Academy Nuove Tecnologie della vita Alessandro Volta di Palermo è l'unico istituto tecnologico superiore post-diploma in Sicilia che opera nell’ambito biomedicale e in quello delle biotecnologie industriali e ambientali. Dal 2019 mira a formare ragazzi e ragazze appena diplomati, per offrire loro un percorso formativo ad alta specializzazione tecnica e tecnologica in ambiti considerati strategici per inserimento lavorativo.

"Abbiamo un placement che supera il 90% - spiega Maria Pia Pensabene Presidente dell’Its Academy nuove tecnologie della vita Palermo –, questo perché le aziende nei nostri percorsi di alta formazione sono protagoniste. Sono loro a dirci quali competenze tecnico professionali i nostri studenti devono avere per essere delle figure concretamente spendibili sul mercato del lavoro. Nel biennio previsto, un anno gli allievi lo trascorrono direttamente in stage, presso le aziende, e la restante parte tra aula e laboratori, inoltre il 70% dei docenti proviene dalle aziende partner. A conclusione del percorso formativo le aziende si ritrovano quindi delle risorse altamente qualificate, che certamente non intendono regalare alla concorrenza, consapevoli del fatto che sulla qualità professionale dei propri dipendenti si gioca il loro vantaggio competitivo”.

Il sistema dell’istruzione tiene conto dei nuovi bisogni del mercato del lavoro e aggiorna l’offerta formativa. Anche le università si stanno adeguando, proponendo nuove lauree per formare i professionisti digitali con un posto di lavoro assicurato, dall’esperto di cyber risk a quello di sistemi IoT, dall’allevatore di precisione al DPO, Al centro dell’offerta si trovano le discipline tecnico-scientifice Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics), il digitale e non può mancare l’attenzione alla sostenibilità.

