Manifestazione dei sindacati di base, disagi annunciati per domani a Palermo

Si svolgerà anche a Palermo domani 2 dicembre la manifestazione per lo sciopero generale «Giù le armi, su i salari!» proclamato dalla galassia dei sindacati di base contro la manovra economica del governo e per la pace, per stipendi, diritti, pensioni adeguate e sanità, scuola e case pubblici e di qualità. Alla protesta aderiscono fra l’altro Cub, Cib Unicobas, Confederazione Cobas, Sgb, Sicobas, Usb e Usi Cit. La Polizia Municipale di Palermo informa la cittadinanza che in città potranno verificarsi possibili rallentamenti al traffico e disagi alla circolazione legati allo svolgimento del corteo. I manifestanti, alle ore 9.30, si concentreranno in piazza Vittorio Emanuele Orlando e, attraverso via Volturno, raggiungeranno via Cavour, dove sosteranno in presidio fino alle ore 13 davanti a villa Whitaker, sede della Prefettura.

