Concorso per 6 posti di lavoro al Comune di Partinico, i profili cercati

Il Comune di Partinico ha indetto un nuovo concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato alla copertura di 6 posti a tempo indeterminato e pieno per vari profili professionali. Il bando integrale è presente sul sito del Comune di Partinico, e anche in questo caso le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dall’avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

I profili cercati

Il bando mira alla selezione di 2 posti in cat. C - profilo professionale “Assistente tecnico-progettuale”; un posto in cat. B3 – profilo professionale “Operatore specializzato e/o conduttore macchine complesse”; un posto in cat. B3 – profilo professionale “Collaboratore tecnico”; due posti in cat. B1 – profilo professionale “Operatore di supporto ai servizi tecnici” , di cui uno da coprire con lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999.

Il trattamento economico

Al personale assunto sarà attribuito il trattamento economico iniziale previsto per le categorie economiche di accesso - ai sensi del vigente CCNL del personale del comparto Funzioni Locali, oltre ad ogni altro emolumento previsto dal contratto di lavoro, tredicesima mensilità, salario accessorio ed assegni per il nucleo familiare se ed in quanto dovuti. Gli emolumenti sono gravati dalle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali nelle misure previste dalla normativa vigente.

I requisiti

Oltre ai consueti requisiti generici, ve ne sono alcuni specifici. Per il profilo professionale di “Assistente tecnico-progettuale”, cat. C: Diploma di geometra o perito edile; per il profilo professionale di “Operatore specializzato e/o conduttore macchine complesse”, cat. B3: licenza di scuola media inferiore e patente di guida categoria “D” con certificato di abilitazione professionale per mezzi pubblici di tipo D/K (patente di guida cat. C e cat. D e certificazione di abilitazione professionale CQC). Per il profilo professionale di “Collaboratore tecnico”, cat. B3: licenza scuola media inferiore; per il profilo professionale di “Operatore di supporto ai servizi tecnici”, cat. B1 di cui uno da coprire con lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999: licenza di scuola media inferiore.

Come presentare la domanda

La domanda di ammissione alla procedura selettiva, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al Comune di Partinico – Settore 1° - Affari Generali e Risorse Umane, Piazza Umberto I, 3 – 90047 Partinico (PA) e deve essere trasmessa con le seguenti modalità: consegna diretta, in busta chiusa, al Comune di Partinico - Ufficio Protocollo, Piazza Umberto I, 3 – 90047 Partinico (PA) - negli orari di ufficio; spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e in tal caso, ai fini dell’osservanza del termine di scadenza farà fede il timbro e la data apposti sul plico dall’ufficio postale accettante; trasmissione elettronica utilizzando una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) intestata al concorrente e inviata alla casella PEC del Comune di Partinico protocollo@pec.comune.partinico.pa.it, allegando alla PEC la domanda di partecipazione alla selezione e i relativi allegati richiesti, tutti in formato pdf.; la domanda deve essere sottoscritta digitalmente. Le istanze inviate per via telematica sono valide se effettuate nel rispetto delle regole stabilite dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e smi. Sono ammesse domande provenienti solo da caselle di posta elettronica certificata. La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere trasmessa al Comune entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla G.U.R.S. Serie Speciale concorsi.

