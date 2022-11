Voli in partenza da Palermo cancellati: la compagnia dovrà risarcire undici passeggeri

A Palermo l’ufficio del giudice di pace ha condannato la compagnia aerea Wizzair a risarcire undici passeggeri che negli scorsi mesi di luglio e agosto hanno subito la cancellazione dei voli da Palermo per Milano, Praga, Torino e Bologna. Il risarcimento complessivo è stato di quasi 4 mila euro.

«Il giudice di pace di Palermo - commentano da Italiarimborso, che ha fornito assistenza ai passeggeri - ha applicato il regolamento comunitario 261/2004, che tutela i passeggeri aerei in casi di volo cancellato e di volo in ritardo oltre le tre ore, con i passeggeri che possono richiedere la compensazione pecuniaria. Nei casi esaminati non era stato proclamato lo sciopero e non c'erano condizioni meteo avverse».

