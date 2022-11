Palermo, la compensazione Covid non calcolata nell'avviso della Tari

Il saldo della Tari a Palermo ha messo in allarme diversi professionisti, commercianti e quanti hanno subito danni dall’emergenza Covid. Nell’avviso del pagamento del tributo si rischia di pagare più di quanto è dovuto.

Per le attività produttive è prevista una somma di compensazione per i danni subiti dal Covid, solo che questo sconto nell’avviso di pagamento non viene considerato. «Bisogna leggere bene la lettera che viene spedita dal Comune per non commettere un errore - dice un avvocato che ha ricevuto l’avviso di saldo -. Nelle voci della tassa oltre a quanto versato nelle rate di scadenza c'è un importo che viene posto d’ufficio in compensazione per i soggetti che sono stati penalizzati dall’emergenza Covid. Importo che non viene sottratto nel saldo. Infatti nell’avviso di pagamento allegato alla lettera l’importo non viene calcolato sottraendo circa centoventi euro previsto dalla compensazione. Nel mio caso avrei dovuto pagare 170 euro a saldo, ma nell’avviso di pagamento Pagopa l’importo è di 299 euro, compresa la compensazione».

Dal Comune fanno sapere che sono arrivate diverse segnalazioni e che è stata avvertita dell'anomalia la Sispi, che sta adeguando i compensi. È sempre bene verificare quanto risulta il saldo da pagare prima di dare l'ok al pagamento».

© Riproduzione riservata