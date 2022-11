Ance Palermo, convenzione per la cessione dei crediti fiscali

Dare alle imprese un sostegno concreto per il proprio piano di crescita e di sviluppo. È questo l’obiettivo con il quale Ance Palermo ha siglato una convenzione con Formera, società di consulenza aziendale, supportata dall’avvocato Mariano Equizzi e dal dottor Ettore Falcone, per rendere disponibile ai propri associati un servizio di finanziamento tramite la cessione dei crediti fiscali maturati o maturandi.

«L’operazione di cessione dei crediti fiscali da eco/superbonus e minori - spiega l’avvocato Mariano Equizzi - è orientata da un lato all’impresa in tensione finanziaria che ha già concluso il percorso formativo del credito, dall’altro all’impresa che deve avviare nuovi cantieri ed ha l’esigenza di liquidare i crediti a stati di avanzamento lavori maturati. Si tratta di una opportunità che può consentire alle aziende di risolvere i problemi causati da una restrizione in ambito bancario e favorire una eventuale prosecuzione di lavori, ad implementazione di nuove commesse».

«Questo tipo di convenzione non prevede alcuna anticipazione di spese per gli associati, in assenza di risultato, i tempi della liquidazione del credito sono sensibilmente inferiori rispetto ai canali istituzionali e il plafond dà garanzia della liquidazione dei crediti maturandi - aggiunge il presidente di Ance Palermo Massimiliano Miconi -. È uno strumento nella cui efficaci crediamo molto».

