Corsa contro il tempo per i fondi del Pnrr, in Sicilia nasce la cabina di regia

L’Ance, l’associazione dei costruttori, teme che la Sicilia perda 9 miliardi del Pnrr. La Regione alza il livello di allerta sui fondi europei tradizionali iniziando a programmare una manovra di salvataggio delle somme non spese finora, che ammontano a un miliardo.

Renato Schifani inizia a mettere in campo le prime soluzioni per le emergenze che si sono manifestate alla fine del mandato di Musumeci. Ieri il presidente ha riunito tutti i dirigenti regionali impegnati nella spesa dei fondi del Pnrr o nella predisposizione dei progetti per partecipare ai bandi nazionali e intercettare queste risorse.

