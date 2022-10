Palermo, ampliato l'orario di lavoro per 130 vigili urbani part-time

Un incremento orario, da 23 a 30 settimanali, finanziato con fondi ministeriali per 130 agenti della polizia municipale. Lo prevede il progetto di ampliamento dell'orario lavorativo destinato agli agenti del Comune, la cui determinata dirigenziale è stata firmata dalla comandante dei vigili, Margherita Amato.

Si tratta del potenziamento dei servizi del personale di polizia municipale di Palermo, "fondo per il potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana dei Comuni per il triennio 2021-2023", grazie al quale Palazzo delle Aquile potrà utilizzare i circa due milioni di euro provenienti dal ministero dell'Interno per consentire a chi ha il contratto a orario ridotto di fare un giorno in più di lavoro a settimana.

"Con questo finanziamento ministeriale - dice l'assessore Dario Falzone - 130 agenti potranno accedere a un incremento orario di sette ore, passando da 23 a trenta ore settimanali, per un periodo di quindici mesi. Siamo particolarmente soddisfatti perché così siamo in grado di potenziare ulteriormente il controllo del territorio e della viabilità, dato che questi agenti saranno impegnati tutti sulle strade al servizio del cittadino".

