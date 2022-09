Nuove tabelle tematiche informative nel Parco delle Madonie

L'Ente Parco delle Madonie ha avviato l'istallazione di nuove tabelle tematiche informative. Hanno una grafica accattivante e riportano tutti i dati relativi ai sentieri indicati.

“Oggi - spiega il presidente Angelo Merlino - abbiamo cominciato a collegare le prime tabelle con il nuovo layout, che sarà unico per tutta la tabellonistica del Parco delle Madonie".

Un lavoro che interesserà tutte le tabelle che ricadono nel territorio.

"Non solo quelle strettamente informative - aggiunge Merlino - ma anche quelle lungo i confini. Saranno collocate anche quelle che segnalano i divieti o che indicano le zone. Un lavoro lungo, iniziato qualche mese fa, che ha visti coinvolti gli uffici del Parco, Uob3 e Uob4 con i loro personale a cui va la mia più sincera gratitudine”.

Le nuove tabelle sono state realizzate e progettate graficamente dal team della Uob3 diretto dal dottor Peppuccio Bonomo. Che, assieme ad alcuni collaboratori e al presidente Merlino, ha personalmente, collocato sul posto le nuove tabelle.

“È un percorso di restyling – conclude il presidente Merlino - che ci porterà ad essere pronti ad affrontare l'esigente percorso di rivalutazione da parte degli ispettori Unesco per il rinnovo del riconoscimento di Madonie Geopark Unesco”.

