Palermo, proroga della concessione del suolo pubblico supplementare fino al 30 settembre

La concessione di suolo pubblico supplementare, a Palermo, verrà prorogata fino al prossimo 30 settembre, nell’interesse delle attività produttive stremate da oltre 2 anni di pandemia.

«Siamo soddisfatti per l’attenzione mostrata dall’Assessore Forzinetti con riferimento alla proroga della concessione di porzioni supplementari di suolo pubblico fino alla fine di settembre per gli esercenti della città, colpiti dalla mannaia del Covid - afferma il capogruppo al Comune della Dc Nuova, Domenico Bonanno -. Avevamo posto il tema all’attenzione dell’amministrazione e venerdì, finalmente, diverrà atto concreto con il recepimento del provvedimento del governo nazionale, esempio di buona amministrazione e collaborazione tra Consiglio e giunta a vantaggio della città».

«Gli esercenti palermitani, vittime della miopia della precedente amministrazione, attendevano questa proroga dallo scorso marzo. In questo modo sarà salva la seconda parte della stagione estiva. Nelle prossime settimane - aggiunge Bonanno - mi farò promotore, insieme al gruppo consiliare della Dc, di un tavolo di confronto tra imprenditori del settore e amministrazione, con il chiaro obiettivo di trovare soluzioni percorribili e attuabili da ottobre».

