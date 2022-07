Porto di Palermo, bando per 4 impiegati amministrativi: i requisiti e come partecipare

Si torna ad assumere al Porto di Palermo. Due i bandi di concorso indetti dall’Autorità Portuale del capoluogo. Si tratta di quattro assunzioni, con contratto a tempo indeterminato, per laureati da inserire negli uffici portuali del capoluogo. Si cercano impiegati amministrativi di III livello, che verranno inseriti dopo un periodo di prova di tre mesi.

I bandi

Una è selezione pubblica per titoli ed esami per un'assunzione con contratto a tempo indeterminato di un impiegato di terzo livello da destinare all’Ufficio Politiche Comunitarie, Project Management e Blending Finanziario. L'altra una selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di n. 3 impiegati di terzo livello da destinare al Servizio Affari Legali, al Servizio Affari Generali, Risorse Umane e Formazione ed all’Area Demanio e Beni Patrimoniali.

I requisiti

I candidati dovranno avere un'età superiore ai 18 anni, la cittadinanza italiana (o in uno degli stati membri dell'Unione Europea), godere dei diritti civili e politici, avere idoneità fisica, essere iscritti nelle liste elettorali, non essere stati licenziati da un impiego pubblico, godere di immunità da condanne penali (né avere procedimenti penali in corso) e non godere del trattamento di quiescenza. Per il bando da un posto è richiesta la laurea magistrale in Relazioni Internazionali o la laurea in Ingegneria Civile (indirizzo Trasporti) o Ingegneria Edile-Architettura, o Ingegneria gestionale o Architettura o Economia marittima e dei trasporti, oltre a una comprovata conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse. Per il bando da tre posti è richiesta la laurea in Giurisprudenza e il possesso di conoscenze informatiche e capacità di utilizzare gli strumenti di più comune applicazione.

Come partecipare

Le domande di partecipazione potranno essere inviate, in busta chiusa, entro il 28 luglio 2022, a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, tramite corriere o consegnate a mano all’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale – Ufficio Protocollo.

