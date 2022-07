Palermo, Fincantieri consegna il pattugliatore Sheraouh per il Qatar

Alla presenza del vice primo ministro e ministro della Difesa del Qatar H.E. Khalid bin Mohamed Al Attiyah e del ministro della Difesa Lorenzo Guerini, si è svolta presso lo stabilimento di Muggiano (La Spezia) la consegna del pattugliatore (OPV - Offshore Patrol Vessel) Sheraouh, seconda unità della classe commissionata a Fincantieri dal ministero della Difesa del Qatar nell’ambito di un programma di acquisizione navale che ha un valore complessivo di quasi 4 miliardi di euro e prevede, oltre ai 2 OPV, 4 corvette della lunghezza di oltre 100 metri e 1 LPD (Landing Platform Dock).

Il pattugliatore Sheraouh, al pari del gemello Musherib, consegnato nel gennaio 2022, è stato progettato in accordo al regolamento Rinamil for Fast Patrol Vessel (FPV) ed è un’unità altamente flessibile con capacità di assolvere a molteplici compiti che vanno dal pattugliamento, al ruolo di nave combattente. Ha una lunghezza di circa 63 metri, una larghezza di 9,2 metri, una velocità massima di 30 nodi, e può ospitare a bordo 38 persone di equipaggio. Lo scorso maggio ha avuto luogo a Palermo l'impostazione della LPD, mentre in aprile Fincantieri ha consegnato Damsah, seconda della classe di 4 corvette, tutte unità che appartengono al medesimo programma per il Qatar.

