L'orgoglio del Made in Italy: un viaggio che parte dalle Madonie

Parte dalle Madonie il progetto Orgoglio Made in Italy, un forum permanente ed itinerante dedicato alle eccellenze della Sicilia e del Mezzogiorno. Il primo appuntamento oggi, 7 luglio, nella settecentesca Villa Sant’Andrea di Petralia Sottana. Presenti il vicepresidente della Regione Siciliana Gaetano Armao, il direttore dell'Istituto Vino e Olio Sebastiano Di Bella, così come il vicepresidente di Irca Nunzio Moschetti e il vicepresidente della Camera di Commercio di Palermo Nunzio Reina. In collegamento da Roma Sandro Pappalardo, membro del Consiglio d' amministrazione di Enit. Ideatore Nunzio Panzarella, membro della presidenza Angi. Ad organizzare è Futuro Sud, guidata dal commercialista Tiberio Mantia. A patrocinare l’iniziativa la Regione e l'Enit. Tra i partner istituzionali coinvolti anche l'Irvo e l'Irca, nato dalla fusione di Ircac e Crias. Tra le associazioni di categoria la Confesercenti Palermo.

In programma degustazioni di vino, curate dall’enologo Gianni Giardina, presentazioni di tele a firma di Croce Taravella, e la collezione di cravatte della Maison Marzullo. Accanto alle aziende interverranno professionisti come Alessandro Dagnino, tributarista, e Nino Carmine Cafasso, consulente del lavoro.

