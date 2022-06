Cantiere navale di Palermo, 50 milioni per completare il bacino di carenaggio

Pronti cinquanta milioni per il completamento del bacino di carenaggio di 150 mila tonnellate al Cantiere navale di Palermo. A sbloccate le somme destinate per il rilancio della cantieristica navale palermitana ci ha pensato il decreto legge approvato il 15 giugno dal Consiglio dei ministri.

La norma prevede la rimodulazione di circa 50 milioni di euro su un investimento complessivo di 120 milioni di euro, oggetto di commissariamento in capo al presidente dell’Autorità portuale Pasqualino Monti, ad oggi pronto per andare a gara ma bloccato a causa di un dettaglio amministrativo - dice il parlamentare nazionale del Movimento 5 Stelle, Adriano Varrica - Questo investimento - continua Varrica - consentirà nei prossimi anni di rendere concreto il progetto di trasformazione di Palermo in polo cantieristico del Mediterraneo, generando migliaia di posti di lavoro».

«Siamo molto soddisfatti di quanto sta accadendo, perché, con la dotazione finanziaria di 50 milioni, si potrà andare avanti con il completamento del bacino di 150 mila tonnellate, fermo da circa quarant’anni». Lo dicono il segretario della Fiom di Palermo Francesco Foti e i rappresentanti delle Rsu Fincantieri della Fiom Serafino Biondo e Giancarlo Macchiarella, alla luce della pubblicazione in Gazzetta del decreto del governo sulla dotazione finanziaria di 50 milioni per il completamento del bacino di 150 mila tonnellate al Cantiere navale di Palermo. «Nei giorni scorsi - continua Foti -, a Palermo, ci ha voluto incontrare il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, proprio per affrontare la problematica sul bacino e discutere sul rilancio della cantieristica navale palermitana. L’ex premier ci aveva rassicurato un suo intervento, che poi si è concretizzato oggi con il via libera al decreto. E questo grazie anche al pressing sul governo da parte del deputato nazione del M5s, Adriano Varrica».

