Gli aerei di Volotea collegheranno Palermo con Lourdes

La compagnia aerea low-cost Volotea annuncia un nuovo collegamento in partenza da Palermo: dal 2 luglio, infatti, sarà disponibile una nuova rotta alla volta di Lourdes. Il volo, operato presso lo scalo in esclusiva da Volotea, avrà 2 frequenze settimanali, ogni martedì e sabato. Sempre a Palermo, il vettore ha recentemente inaugurato una nuova rotta alla volta di Lille e conferma, per il 10 giugno, il primo volo per Atene. Entrambe le nuove rotte avranno 2 frequenze a settimana, ogni martedì e venerdì. Salgono così a 14 le destinazioni raggiungibili da Palermo a bordo degli aeromobili del vettore.

