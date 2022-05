La coop per le cave Buttitta, Filca-Cisl all'attacco: «Merito di tutti i sindacati e non di uno solo»

«Siamo orgogliosi e soddisfatti per il progetto che prevede la nascita di una cooperativa con ottanta operai per l'avvio dei lavori nelle cave confiscate del Gruppo Buttitta», dice il segretario della Filca Cisl Palermo e Trapani, Francesco Danese.

«Un risultato straordinario - aggiunge - che rivendichiamo come sindacato perché, a differenza di quanto proclama qualche sigla sindacale sulla scia di uno smisurato protagonismo, è piuttosto il frutto del lavoro proficuo e del sacrificio di tutti. Un traguardo ottenuto infatti grazie al confronto sinergico tra i lavoratori, all’amministratore giudiziario, Virgilio Bellomo, e all’impegno del prefetto Giuseppe Forlani. Si tratta di un progetto importante perché vedrà protagonisti del rilancio delle cave proprio i lavoratori, che attraverso il modello cooperativo, non solo diventano imprenditori di se stessi ma creano sviluppo e lavoro con quanto tolto alla criminalità. Il modello da seguire per la Filca Cisl Palermo Trapani - conclude - è quello della calcestruzzi Ericina libera di Trapani il cui presidente Giacomo Messina ha portato la propria testimonianza ai lavoratori della cava Giardinello».

