Palermo, domenica 15 maggio tour della città con le auto elettriche

Domenica 15 maggio Gi.Bi.Auto, concessionaria automobilistica multimarchio, presente da 39 anni sul territorio di Palermo e provincia, organizza il Green Tour Twingo 100% Electric dal titolo «L’innovazione incontra la tradizione». Sette equipaggi percorreranno le vie del centro di Palermo, partendo alle ore 16 da piazza Verdi, «per sensibilizzare la cittadinanza sulla tematica della mobilità sostenibile a Zero Emissioni», come si legge in un comunicato. La manifestazione è autorizzata dall’assessorato comunale alla Mobilità.

A partecipare all’evento saranno alcuni clienti (scelti per necessità logistiche tra i numerosi clienti Twingo Electric) che hanno sin da subito accolto la proposta, «credendo fermamente che la città meriti una mobilità ad impatto ambientale nullo senza dover rinunciare al comfort di guida», come si legge nella nota di Gi.Bi.Auto.

Twingo, spiega la concessionaria, rappresenta il perfetto mix tra comfort, dimensioni ridotte e agilità, caratteristiche fondamentali per una citycar 100% elettrica adatta al traffico urbano che con i suoi 270 km di autonomia garantisce grande serenità in ambito metropolitano a zero emissioni e a costi ridotti. Tramite l’app MyRenault, inoltre, è possibile pianificare l’itinerario individuando le colonnine di ricarica disponibili lungo il tragitto.

Il punto di incontro previsto per la partenza del team, come detto, è piazza Verdi (nota come piazza Massimo), lato strada, alle ore 16 di domenica 15 maggio. Si procederà poi per via Cavour fino alla Cala, si percorrerà poi il primo tratto del Foro Italico per poi salire attraverso via Alloro, fino in via Roma e quindi arrivare alla destinazione finale del tour, in piazza Bellini. I partecipanti si ritroveranno insieme presso il Monastero di Santa Caterina e gusteranno uno dei dolci tipici tradizionali di Palermo all’interno della dolceria del Chiostro. Al termine riceveranno dai vertici di Gi.Bi.Auto, un green gadget realizzato appositamente per ringraziarli della partecipazione.

L’evento avrà rilevanza nazionale, i vertici di Renault Italia hanno abbracciato e sostenuto l’iniziativa. Saranno presenti operatori tv e fotografi per documentare la giornata, riprendendo anche le bellezze di Palermo. Immagini e video verranno condivisi con la casa costruttrice e sulle pagine principali di Gi.Bi.Auto.

