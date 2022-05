Edilizia, D'Anca: «Costruire il cambiamento investendo in sicurezza e formazione»

«Costruire il cambiamento significa investire in formazione e sicurezza, avere il coraggio di metterci la faccia come sindacato e di essere protagonisti di scelte impopolari ma strategiche per lo sviluppo economico e sociale». Lo ha detto il segretario regionale della Filca Cisl, Paolo D’Anca, intervenendo al congresso nazionale del sindacato edile, dal titolo «Esserci per costruire il cambiamento», che si è tenuto nel centro congressi di Bergamo al quale hanno partecipato, tra gli altri, il segretario nazionale della Cisl, Gigi Sbarra, il ministro al Lavoro, Andrea Orlando, l'europarlamentare Caterina Chinnici, il sottosegretario alle Infrastrutture, Giancarlo Cancellieri, il segretario nazionale della Filca Cisl, Enzo Pelle.

«Siamo soddisfatti e orgogliosi - continua D'Anca - per avere ottenuto un risultato straordinario con la firma del nuovo contratto nazionale, che garantisce dignità e diritti ai nostri lavoratori ma adesso dobbiamo rafforzare la nostra battaglia per l'effettiva applicazione del contratto perché è inaccettabile riscontrare che ancora si continuano a prevedere contratti diversi da quelli edili. Stiamo vivendo - prosegue - un periodo di grande rilancio con l'utilizzo dei bonus e del superbonus, che hanno permesso una boccata d'ossigeno ad un settore che era in affanno, ma l'imperativo oggi è vigilare sul prezziario delle materie prime perché stiamo assistendo ad un vertiginoso aumento del costo che sta provocando il blocco dei cantieri».

«Basta poi - conclude D'Anca - ostacolare gli investimenti, basta perseverare con il no ideologico agli inceneritori, al ponte sullo stretto e alle grandi infrastrutture perché così non si va da nessuna parte e si rischia di perdere quel treno per l'Europa, che significa riscatto della nostra terra e grande opportunità per i nostri giovani».

