A Corleone 200 mila euro per sostenere commercio e artigianato

Oltre 200mila euro destinate a attività commerciali, artigianali o agricole. Pubblicato sul sito istituzionale del comune di Corleone (Pa) l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse utili ad individuare le categorie di interventi da mettere a bando per assegnare le risorse previste dal «Fondo di sostegno ai comuni marginali» per gli anni 2021-2023. «I beneficiari - si legge in una nota - dovranno aprire entro quest’anno a Corleone attività commerciali, artigianali o agricole e mantenerle in esercizio per un periodo di almeno 5 anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività e trasferire nella città sempre entro il 2022, la propria residenza e dimora abituale. «E' intendimento dell’amministrazione comunale - dice il sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi - verificare, preliminarmente e prima di decidere l’entità e le categorie di interventi da privilegiare, le reali esigenze della cittadinanza e degli operatori economici per pianificare al meglio i successivi avvisi pubblici volti all’erogazione delle agevolazioni. Una grande opportunità, soprattutto per i giovani - conclude Nicolosi - che se valorizzata dai destinatari farà crescere il nostro tessuto socio-economico». Il «Fondo di sostegno ai comuni marginali» è finalizzato a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarietà con la strategia nazionale per le aree interne. Gli interessati hanno tempo entro il prossimo 31 maggio.

