Emanuele Alagna è il nuovo direttore della sede della Banca d’Italia di Palermo. Si è insediato lo scorso 15 aprile. Alagna è nato a Trapani nel 1958 ed è in Banca d’Italia dal 1983. Gli ultimi suoi incarichi lo hanno visto guidare la sede di Venezia (dal 2019), dopo essere stato vicecapo di quella romana. "Per me, trapanese, è un motivo di orgoglio e di soddisfazione potere operare in questo territorio", ha scritto in una lettera inviata alle istituzioni.

© Riproduzione riservata