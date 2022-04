Palermo, A&C Broker premiata per l'impegno sul ruolo delle donne

A&C Broker, l'azienda palermitana di brokeraggio assicurativo guidata da Marcella Cannariato, referente Sicilia della Fondazione Bellisario ed esperta del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, ha ricevuto oggi dal presidente dal Winning Woman Institute, Enrico Gambardella, la certificazione Gender Equality. Il riconoscimento, che ha premiato 27 aziende internazionali di assoluto valore, come BNL Paribas, Michelin, Bosch, Cameo, Humana, per citarne qualcuna, premia il percorso virtuoso all'interno di un contesto lavorativo volto a valorizzare la figura femminile nelle aziende e nella dirigenza.

"Sono davvero onorata di ricevere questa importante certificazione, che pone l'azienda che guido quotidianamente, in una condizione di valorizzazione delle Donne, obiettivo che mi sono posta già da tempo - ha detto Marcella Cannariato, da anni ormai impegnata in questo percorso - Con questa certificazione abbiamo perseguito, su base volontaria, il concetto principale per l'accesso al bilancio di genere, fortemente voluto dalla Ministra Elena Bonetti, che mira a dare alle aziende ed alle pubbliche amministrazioni, certificate in tal senso, un'opportunità maggiore per la crescita delle realtà lavorative. Noi, ci abbiamo sempre creduto". A&C Broker, con una maggioranza di lavoratrici donne, sia nei ruoli apicali che in generale, è la prima microazienda siciliana certificata dal Winning Woman Institute.

