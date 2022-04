Troppe spese, Confindustria Sicilia lascia la sede in via Volta a Palermo

Confindustria Sicilia ha deciso di lasciare la struttura in via Alessandro Volta, a Palermo. Al vaglio alcune ipotesi tra cui il ritorno nella storica sede, che fu abbandonata circa quindici anni fa, all’interno del palazzo della Camera di commercio, in via Amari. «Una scelta - spiega il presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese - dettata dall’esigenza di avere una sede più centrale e di razionalizzare le spese anche perché la struttura attuale è sovradimensionata rispetto al numero dei dipendenti».

© Riproduzione riservata