A Palermo una festa per l'inaugurazione del nuovo Famila Market

Ieri, giovedì 31 marzo, è stato inaugurato il nuovo punto vendita Famila Market, in via Leonardo da Vinci, a Palermo. È stata una festa con animazione, musica, gadget e omaggi per la clientela, incastonate nella cornice «arancione» che caratterizza l’insegna.

Tra gli scaffali del nuovo format di spesa Famila Sicilia centinaia di persone hanno potuto apprezzare il nuovo supermercato, l’ampia area di ortofrutta con in particolare l’offerta di prodotti bio e nichel free, il vasto assortimento di prodotti freschi e la salumeria con le sue eccellenze, i tagli pregiati e le fantasiose preparazioni della macelleria e l’elegante enoteca con vini e liquori. Tutto condito da promozioni dedicate a tutte la clientela.

Un arrivo atteso dalle famiglie della zona, che nei giorni precedenti erano stati incuriositi da tante attività di comunicazione teaser e che da oggi potranno godere ogni giorno della qualità e della convenienza del nuovo market cittadino. Un nuovo luogo dove sentirsi a casa. Anzi, in famiglia.

