Tosap, a Palermo altri mille avvisi: stangata su chi usa spazi pubblici

Nelle maglie strette degli accertamenti sulla Tosap (la tassa sull'occupazione di suolo pubblico) dell'ufficio Tributi non è finito solamente il Circolo del Tennis. Ci sono molte altre attività ludiche e imprenditoriali per i quali sono stati inviati oltre mille avvisi per un gettito totale previsto che sfiora i 100 milioni di euro. Precisamente sono 91 milioni e 767 mila euro per gli anni che vanno dal 2014 al 2019. L'elenco dei concessionari che devono mettere mano al portafogli è lungo una settantina di nomi. Ci sono privati cittadini che occupano un piccolo spazio davanti la villa che pagano somme irrisorie come concessionari. È il caso, ad esempio ma non è il solo, di Rita Bonfante che ha in dotazione 22 metri quadrati e sborsa 247 euro di concessione annuale, ma ne deve versare 1.467 di Tosap: ci sono ricorsi pendenti. C’è chi ha accettato di pagare, chi ha chiesto una rateizzazione e chi invece ha impugnato la cartella. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giancarlo Macaluso

