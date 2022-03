La risposta alla pandemia: un premio a 50 imprese di Palermo ed Enna. Ecco quali sono

A una cinquantina di imprese iscritte alla Camere di Commercio di Palermo Enna è stato consegnato in mattinata il Premio Imprese Leader 2022, riconoscimento alle aziende che si sono distinte per resilienza, resistenza, innovazione, riorientamento, iniziativa e capacità anche nel difficilissimo periodo del Covid 19.

L’iniziativa, voluta e promossa da Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna e dalla giunta camerale, che anticipa l'organizzazione di un premio alle aziende storiche di Palermo in programma a settembre, è stata organizzata in collaborazione con il Punto Impresa Digitale. Presente anche il segretario generale Guido Barcellona.

«Sappiamo tutti – spiega Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna – quanti sono stati difficili e complessi questi due anni per tantissime aziende molte delle quali non sono riuscite a resistere alla crisi determinata dalla pandemia e quindi sono state costrette a chiudere i battenti. Per tutte queste ragioni abbiamo deciso di promuovere e organizzare questo premio che vuole essere un attestato di stima e un riconoscimento alla capacità delle nostre imprese di resistere con coraggio e forza all’ondata della pandemia e ad altre di avere guardato con ottimismo al rinnovamento e al riorientamento. Purtroppo – aggiunge - la guerra in Ucraina sta causando gravi conseguenze alla popolazione martoriata ed in fuga, ma a pioggia anche sull’economia europea e mondiale che ovviamente non esclude quella siciliana, che si ritrova oggi in una tempesta».

L'elenco delle aziende premiate

Accardi s.r.l., Agrumaria Corleone spa, Al Carrettino snc di Di Dio Davide e Di Dio Maria Francesca snc, Almeida srl costruzioni, Ammirata Giovanni & Palumbo giorgio s.a.s., Arena Re Campofelice di Roccella e Cinema Astro Cefalù - C.B. cinema s.a.s. di Matteo Boscarino, Artisti tappezzieri s.r.l., B2p & Partners job consulting s.t.p. a.r.l. , By Ciuro embroidery systems di Ciuro Giuseppe, C.a.e.c. Consorzio artigiano edile Comiso società cooperativa, Chiddiddà Società cooperativa sociale, Cinema Rouge et Noir Palermo - Gump s.r.l., Co.san. srl, Coopservice F.M. Società cooperativa, Corrente s.r.l., Cribea s.r.l., Donna più s.r.l., Edilab società cooperativa, elettromeccanica di Domenico Mangano & C. s.a.s., Emmecci s.r.l., E-moto società cooperativa, Farmacia Greco s.n.c. dei dottori Francesco ed Alua<lessandro Zavatteri snc, Ferrara Quarzi società cooperativa, Fimas di Puglisi Enrico Maria & c. snc, Fratelli Musacchia di Musacchia Saverio & c. sas, Geraci gioiellieri s.r.l., Giglio com s.p.a., Giorgio La Pira cooperativa sociale onlus, I Corrieri dell'oasi società cooperativa sociale, Idea cuoio di Lo Manto Salvatore, Il Ballerino s.a.s. di Iraci Rosaria & c., I love concept s.r.l., Intermedia s.r.l., Karisma s.r.l., Iolanda Riolo - Gruppo Riolo, La Tartaruga società cooperativa, Le albe di Sicilia di Ammannato Maria, Lekalòs Medical Day spa - Medibeauty società cooperativa, Lucchese Carmelo, Magazzù yachting srl , Militello Salvatore, Modart di Pinello Flavia, Mosina costruzioni srl, Pirazzoli assicurazioni s.r.l., Prezzemolo & Vitale s.p.a., Progetto Olimpo società cooperativa, Promo Italia s.r.l., Ricca srl, Sartoria costumi teatrali Pipi s.r.l., Serenità cooperativa sociale, Strategie d'impresa società cooperativa, Tecno box srl, Telimar - tempo libero mare società cooperativa sportiva dilettantistica, Ulisse viaggi e turismo s.r.l., Vetro ilenia, Visiva marketing tools s.r.l.

© Riproduzione riservata