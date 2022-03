Un’azienda palermitana scelta per la rinascita di Palazzo Brera a Milano

Un'azienda palermitana, la Gbc Sistemi di Franco Greco, specializzata nella produzione di infissi e serramenti ad alta tecnologia, prenderà parte alla rinascita del secentesco Palazzo Brera di Milano, che al suo interno ospita anche la Pinacoteca. Gbc Sistemi, partner di Alsistem, farà parte del pool di aziende chiamato al pieno ripristino funzionale dell'edificio, nel quale sorgerà anche un club esclusivo della catena di ristoranti Soho House.

Un traguardo prestigioso per l’azienda di Francesco Greco, che coltiva questa passione fin da piccolo, da quando frequentava, dopo l’orario scolastico, la bottega di un artigiano palermitano, dove ha imparato le basi del lavoro di produzione di infissi e serramenti. Nel 1990 Franco ha rilevato l’attività e piano piano ha cominciato ad accrescere le competenze dell’azienda, offrendo ai propri clienti prodotti sempre più efficienti e performanti. Grazie a quella passione e all’impegno quotidiano, oggi la Gbc Sistemi è un’azienda che vanta un team composto da 16 persone altamente specializzate in tutte le fasi della produzione, dalla progettazione alla realizzazione finale, passando per la posa in opera dei serramenti.

«Siamo orgogliosi e felici - spiega Greco - di avere vinto la concorrenza di colossi del settore di tutta Italia e anche stranieri e di mettere a disposizione di un progetto così ambizioso le nostre competenze e la nostra professionalità. Lavorare per un gruppo così prestigioso è un onore che ci gratifica e ripaga dei tanti sacrifici e dell'impegno profuso da tutta la mia famiglia in questi anni, che ci hanno permesso di crescere e di raggiungere risultati sempre più importanti». Franco Greco ha fatto crescere l’azienda negli ultimi anni grazie anche all’apporto dei suoi figli. Fabiana Greco si occupa del marketing e della comunicazione e Gabriele Greco coordina tutti i progetti e segue il cliente in tutte le fasi.

«L'innovazione, la formazione e la tecnologica - conclude l’imprenditore palermitano - sono i nostri punti di forza, che ci permettono di velocizzare i tempi di produzione, di lavorazione e di consegna dei lavori commissionati, oltre che di personalizzare ogni singolo manufatto. Adesso puntiamo sempre più in alto. Sono state già avviate importanti interlocuzioni con magnati del mondo arabo, che ci hanno contattato per la nostra professionalità».

© Riproduzione riservata