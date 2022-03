Palermo, Amg Gas chiude il 2021 con 66 milioni di ricavi e 2,8 di utile

L’assemblea degli azionisti di Amg Gas srl (Edison Energia 80% e Amg Energia 20%) ha approvato il bilancio 2021 che si è chiuso con ricavi a 66 milioni di euro, Ebitda a 4,7 milioni di euro e un utile netto pari a 2,8 milioni di euro.

Un risultato quello del bilancio 2021 in linea con quanto realizzato nel corso del 2020. L’esercizio 2021 si chiude con un utile netto pari a 2,8 milioni di euro, sostanzialmente in linea con il risultato dell’esercizio precedente pari a 2,9 milioni di euro, ricavi a 66 milioni di euro (+20%, rispetto ai 55 milioni dell’anno prima, dovuto sostanzialmente a un incremento delle tariffe di vendita sia gas sia elettriche), l’Ebitda si assesta sui 4,7 milioni di euro (-0,7% rispetto all’anno precedente) segnando una continuità nella capacità di Amg Gas di garantire, anche in contesti complessi, risultati positivi e in linea con gli anni precedenti.

Il 2021 è stato caratterizzato da un’ulteriore crescita commerciale, risultato ottenuto in un contesto di mercato competitivo. Le forniture sono cresciute di +5.178 rispetto al 2020, pari al +3,1% (171.761 forniture totali, di cui 130.638 gas e 41.123 elettriche). Da evidenziare, in particolare, la continua crescita dei clienti con fornitura di energia elettrica (+7.342 forniture) rispetto all’anno precedente, con un incremento del +21,7%. In crescita anche il portafoglio dei contratti di manutenzione delle caldaie, nel corso del 2021 sono stati superati i mille contratti attivi. Oltre alla rateizzazione delle fatture, la società ha messo in atto proprie procedure offrendo ai clienti la possibilità di scegliere le soluzioni più adeguate.

