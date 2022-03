Andrea Ciulla confermato al vertice di Assonautica Palermo

Rinnovati gli organi di Assonautica Palermo per il quinquennio 2022-2027. Alla presidenza è stato riconfermato Andrea Ciulla. Nel direttivo siederanno, invece, Cristiano Lombardo e Antonio Levantino; revisore unico sarà Dario Pettinato.

"Ringrazio per la rinnovata fiducia - afferma Ciulla - il presidente di Unioncamere Sicilia, Pino Pace, e il presidente della Camera di Commercio di Palermo-Enna, Alessandro Albanese, quali principali promotori del Sistema Assonautica. Desidero però estendere il mio grazie a tutti i soci per aver creduto nel progetto di rinnovamento di Assonautica Palermo. Ci aspetta un quinquennio di grande impegno con l'obiettivo di far crescere sempre di più il settore dell'economia del mare in Sicilia".

