Palermo, il San Paolo Palace resta Covid hotel: slitta l'apertura ai turisti

Dietrofront: il San Paolo Palace di Palermo resta Covid Hotel. Rispetto a quanto comunicato a dicembre ai sindacati, l’apertura agli ospiti del settore turistico e congressuale slitterà di un mese.

«Il rinvio dell’apertura è dovuto all’aumento del numero di contagi Covid in tutto il territorio nazionale e quindi anche nella nostra città. Una necessità che inevitabilmente - affermano Giuseppe Aiello e Alessia Gatto, per la Filcams Cgil Palermo e Mimma Calabrò e Stefano Spitaleri, per la Fisascat Cisl - ci pone di fronte a un’evidenza di dati sulla diffusione della pandemia con cui dobbiamo fare i conti». La struttura, per altro già adibita durante tutta l’emergenza sanitaria all’accoglienza di degenti positivi, continuerà a svolgere questa attività. E, da quanto emerge dalle comunicazioni inviate ai sindacati, viene spostata di un mese la riapertura. «Ciò nondimeno - aggiungono - abbiamo chiesto un incontro di merito per avere garanzia per tutti i lavoratori, al fine di poter seguire con attenzione l’uscita da questo momento critico, affinchè gli stessi lavoratori dell’albergo possano trovare nella riapertura il consolidamento definitivo del proprio posto di lavoro».

