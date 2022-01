Cefalù, concorso per due posti di agente polizia locale: il bando

Concorso per due posti a tempo pieno e indeterminato nella polizia locale a Cefalù. Il bando dello scorso 31 dicembre mette in palio due posti con posizione economica di accesso C1 del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali (personale non dirigente), posizione iniziale della Cat. C attualmente pari a 20.344,07 euro annui lordi.

IL BANDO

Tra i requisiti richiesti, il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito previo superamento di un corso di studi di durata quinquennale (diploma di maturità), in Istituti statali o Istituti legalmente riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato. Per i cittadini italiani in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza, del titolo di studio posseduto, al titolo di studio richiesto dall'avviso di selezione. I possessori di un titolo di studio straniero, che abbiano già ottenuto il riconoscimento dell’equipollenza dello stesso al titolo richiesto dal bando, dovranno allegare idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti.

Tutte le domande pervenute entro il termine indicato nel bando saranno preliminarmente esaminate dall'ufficio competente, per l'accertamento dei requisiti di ammissibilità. La successiva selezione verrà effettuata da apposita Commissione, nominata con provvedimento della Giunta Comunale e sarà composta da tre membri esperti e dal segretario verbalizzante; per le prove pratiche e per la prova orale la Commissione potrà essere integrata con esperti. Prima di poter accedere alle prove d’esame i candidati potranno essere sottoposti ad una prova preselettiva e successivamente coloro che saranno ammessi al concorso dovranno superare dapprima la prova di efficienza fisica e poi la prova pratica. Coloro che supereranno le citate prove saranno ammessi alla prova scritta.

Al termine della prova orale, la Commissione esaminatrice passa alla valutazione dei titoli ed, infine, esprime la propria valutazione complessiva individuale e formula la graduatoria finale di merito dei concorrenti risultati idonei, sulla base dell'esito delle prove e della valutazione dei titoli. A parità di punteggio, la precedenza sarà determinata come previsto nell’articolo successivo e in caso di ulteriore parità dalla minore età anagrafica. È dichiarato vincitore della selezione il candidato utilmente collocato al primo posto nella graduatoria finale. La graduatoria, redatta in ordine decrescente sulla base del punteggio finale ottenuto, sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Cefalù, nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso ", nonché sull'home page dello stesso sito.

Nel bando viene precisato che "È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di NON procedere alla copertura del posto, per eventuale mutamento dell'interesse pubblico. La mancata presa di servizio, dopo la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, senza giustificato motivo, costituisce inadempienza contrattuale".

