Palermo, via alla stabilizzazione dei contrattisti all'ospedale Villa Sofia-Cervello

Parte la stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato presso l'azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello di Palermo. Il direttore generale Walter Messina ha firmato l'avviso pubblico, in esecuzione della delibera n.1738 del 9 dicembre 2021 e riguarda chi è in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 75/2017. Si tratta dei contrattisti, personale medico-tecnico-professionale e infermieristico, con un'anzianità di servizio, maturata presso strutture del servizio sanitario nazionale in 3 anni, anche non continuativi negli ultimi otto anni.

AVVISO DI STABILIZZAZIONE

La stabilizzazione riguarda 77 persone nell'area dirigenza medica, 101 in quella infermieristica, 3 nel ruolo professionale, 21 in quello tecnico e 2 nell'amministrativo.

Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura è pubblicato nel sito internet dell’Azienda www.ospedaliriunitipalermo.it sezione concorsi non scaduti dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie speciale concorsi già avvenuta il 31 dicembre del 2021.

Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’U.O.C. risorse umane – viale Strasburgo n. 233 – 90146 Palermo – tel. 091 7808791-8003 -4185-8506-8705 o tramite pec: risorseumane.ospedaliriunitipalermo@postecert.it.

