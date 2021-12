Palermo, dopo più di un anno riapre la palestra Virgin: salvi 50 posti di lavoro

I lavoratori della palestra Virgin Active di Palermo torneranno al lavoro col nuovo anno. Salvi dunque in 50 tra collaboratori e 21 dipendenti diretti che erano stati messi in cassa integrazione a causa della tribolata vicenda attraversata dalla struttura, finita sotto sequestro per presunte irregolarità in lavori di ristrutturazione.

«Oggi si è tenuto l’incontro con l’azienda - dice Marianna Flauto, segretario generale della Uiltucs Sicilia - e abbiamo avuto ampie rassicurazioni sui livelli occupazionali. I manutentori sono già tornati in servizio mentre il resto del personale sarà richiamato a partire dal 3 gennaio. C’era il rischio che l’azienda potesse chiudere i battenti ma per fortuna la situazione sembra essere migliorata. Dal 7 gennaio dunque le attività ripartiranno e per i dipendenti, i collaboratori e tutto l’indotto auspichiamo un ritorno alla normalità. Nel momento che stiamo vivendo questa notizia ci riempie di ottimismo. Ricordiamo infatti che questa vicenda rischiava veramente di finire male, dopo oltre un anno di chiusura della palestra. Finalmente una notizia positiva che ci dà speranza per il futuro».

