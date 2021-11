Nuovi fondi alla metro di Palermo, sarà completata la tratta Politeama-Notarbartolo

Arrivano altri fondi per chiudere, una volta per tutte, l’anello ferroviario di Palermo, e sono dentro i 31,7 miliardi di risorse a Rete ferroviaria italiana per dare un’ulteriore spinta alle opere infrastrutturali previste dal Pnrr. Investimenti previsti dall’aggiornamento 2020-2021 del Contratto di programma 2017-2021, che è stato sottoscritto ieri dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e da Rete ferroviaria italiana del gruppo Fs.

