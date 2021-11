Sciolti i nodi: il concorso per autisti alla Rap di Palermo va avanti

Alla fine, il concorso andrà avanti. La Rap di Palermo può procedere con l'assunzione di 46 autisti per i quali ha già concluso un contestatissimo bando, ricevendo un successo enorme con 4.500 domande presentate. Non è un ostacolo la mancata approvazione preliminare (da parte del Consiglio comunale) del piano industriale, giacché un concorso, per sua natura, è un atto gestionale e in quanto tale di esclusiva competenza dell'azienda. Anzi, la previsione del regolamento comunale che attribuisce a Sala delle Lapidi competenze sul piano industriale delle ex partecipate «deve essere disapplicata», in quanto in contrasto con una norma di rango superiore (la legge che disciplina le competenze tassative del Consiglio, ndr) che tassativamente elenca le competenze dell’organo assembleare il quale deve avere solo compiti «programmatori e di indirizzo».

Sul Giornale di Sicilia in edicola un ampio servizio di Giancarlo Macaluso

