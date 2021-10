Maxi-concorso al comune di Bagheria per tecnici, amministrativi e assistenti sociali

Il comune di Bagheria ricerca 10 istruttori tecnici, 1 istruttore contabile, 1 istruttore amministrativo, 1 istruttore di vigilanza Cat. C e 2 assistenti sociali Cat. D, Contratto di Lavoro del Comparto Funzioni locali.

La ricerca di personale avverrà mediante l'utilizzo di graduatorie in corso di validità, approvate da altri Enti Pubblici, relative a concorsi pubblici già espletati per la copertura a tempo indeterminato per la stessa categoria e profilo professionale ricercati nell'avviso.

Negli avvisi che sono on line, all'albo pretorio del Comune, è specificato che per partecipare occorre essere tra gli idonei, non assunti, nell’ambito delle graduatorie concorsuali in corso di validità, approvate da altri Enti, fermo restando l’obbligo di assumere il primo idoneo non vincitore.

Per la presentazione della domanda gli interessati dovranno utilizzare l’apposito stampato predisposto (Allegato A). Le domande dovranno pervenire, entro le ore 13.00 del 16 novembre 2021, mediante tre diverse modalità di presentazione: direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune il quale rilascerà idonea ricevuta; a mezzo PEC, al seguente indirizzo: protocollo@comunebagheria.telecompost.it con indicazione dell’oggetto della selezione, descritta nell’avviso, ed allegando una copia in formato PDF dei documenti richiesti. In tal caso, la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente o in forma autografa sul documento in formato pdf e farà fede la data di consegna generata dal sistema informatico;

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Comune di Bagheria, Corso Umberto I, 165 – 90011 – Bagheria (PA); con indicazione del mittente e riportando la dicitura indicata nell’avviso, a seconda del posto a cui si è interessati.

I moduli per presentare domanda sono scaricabili dal sito web del Comune in allegato all’ avviso, e presenti anche in calce al presente al comunicato. Per ogni informazione è possibile rivolgersi all’ufficio Risorse Umane tel. 091.943.308 – fax. 091.943310.

