Fincantieri: a Palermo verrà costruita una nave  militare per il Qatar

Le tute blu del cantiere navale di Palermo costruiranno una nave militare commissionata a Fincantieri dal ministero della Difesa del Qatar.

L’annuncio ai sindacati dei metalmeccanici è stato dato oggi dal gruppo navale di Trieste. Il taglio delle lamiere comincerà fra qualche giorno. L’unità militare sarà realizzata in venti mesi. Da tempo i sindacati chiedevano la costruzione di una nave. Grande il coinvolgimento della forza lavoro di tutto il cantiere navale e dell’indotto, per la costruzione, la fornitura di impianti, arredi e motori.

Sarà una nave di tipologia Landing Platform Dock (LpD), lunga 150 metri e di 3700 tonnellate di acciaio. Il taglio della prima lamiera è previsto a metà novembre. Il varo è previsto per la fine del 2022.

“E' un grande riconoscimento per il Cantiere navale di Palermo, uno dei più antichi cantieri italiani – dichiarano Angela Biondi e Francesco Foti della Fiom di Palermo congiuntamente alle Rsu Fiom dello stabilimento Serafino Biondo e Davide Vitale – E' anche un grande risultato perché da anni rivendichiamo la costruzione di un'intera nave a Palermo, che completa la mission produttiva del cantiere. Questa nave porterà ulteriore lavoro che si aggiungerà alla costruzione dei tronconi con una previsione complessiva di oltre un milione di ore di lavoro. Tutto questo porterà stabilità lavorativa per gli operai del cantiere e del suo indotto e benefici economici per tutta la città. Auspichiamo che sia la prima di una lunga serie per dare prospettiva al Cantiere navale di Palermo e soprattutto occupazione ai tanti metalmeccanici palermitani e siciliani”.

La nave non è l’unica novità presentata ai sindacati. Fincantieri ha infatti previsto anche la costruzione di tronconi di navi da crociera, per un totale di 1.400.000 le ore di lavoro di costruzione.

