Cimiteri a Palermo, la Cisl: "Da 7 mesi la polizia mortuaria aspetta il pagamento degli straordinari"

Da 7 mesi la polizia mortuaria in servizio nei cimiteri di Palermo aspetta il pagamento degli straordinari svolti per far fronte a un'emergenza senza precedenti. La denuncia arriva da Roberto Benigno, dirigente sindacale della Cisl Fp Palermo Trapani, che con una nota ha chiesto l'intervento del Prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani, del sindaco Leoluca Orlando e del management municipale, per "tutelare un diritto imprescindibile previsto dalle normative contrattuali oltre che dal buon senso".

"Da troppo tempo gli operatori vengono rassicurati sull'imminente erogazione di queste somme - aggiunge Benigno - e ogni volta le promesse vengono disattese. Questo personale, consapevole delle difficoltà attuali, non ha mai fatto venir meno il proprio indispensabile apporto, mostrando un senso del dovere encomiabile. È ora che a loro venga corrisposto quanto dovuto senza ulteriori balletti".

