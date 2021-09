Palermo, Polidori nuovo direttore dell’unità operativa complessa di Farmacia di Villa Sofia-Cervello

Piera Polidori - già direttore servizio di Farmacia Clinica dell’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad alta Specializzazione (ISMETT) - da oggi con un contratto firmato per i prossimi cinque anni, assume la direzione dell’Unità Operativa Complessa di Farmacia dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali riuniti Villa Sofia - Cervello” di Palermo.

Polidori è laureata in Farmacia e specializzata in Farmacia ospedaliera ed in Scienza dell’alimentazione. Vanta un curriculum di tutto rispetto: già Consigliere Nazionale e direttore scientifico di SIFO (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie); è membro del board EAHP (European Association of Hospital Pharmacists) ed ha all’attivo numerose pubblicazioni scientifiche.

Numerosi gli incarichi sul fronte istituzionale: solo per citarne alcuni, Co-Responsabile della Commissione Farmaci e Terapie dal 2007 ad oggi; membro del Comitato Etico e responsabile di 3 progetti di farmacovigilanza per i quali ha ottenuto fondi regionali. E’ esperta in farmacia clinica ed ha sviluppato importanti progetti di antimicrobial stewardship.

“ La nostra azienda continua il percorso virtuoso intrapreso - afferma il direttore generale dell’azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello” di Palermo, Walter Messina - puntando sempre più su professionisti di altissimo livello che confermano la ferma volontà della direzione strategica di offrire all’utenza un’assistenza ottimale e qualificata”.

© Riproduzione riservata