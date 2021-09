Rifiuti a Palermo, la Rap rilancia: altre 200 assunzioni

L'amministratore di Rap va avanti per la sua strada e non blocca il concorso per 46 autisti. Girolamo Caruso ieri ha anche licenziato il piano industriale 20121-2023 e il piano del fabbisogno che prevede 200 operai e 4 dirigenti che si aggiungono alla forza lavoro già autorizzata dalla giunta comunale di Palermo che prevedeva 106 operai, 46 autisti e 2 dirigenti.

Il manager della società di piazzetta Cairoli - scrive Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia in edicola -, però, non ha fatto una piega quando si è sollevato un polverone sul concorso perché qualcuno sostiene possa essere una mossa pre elettorale e qualcun altro ha piantato ostacoli di natura procedurale e c'è chi ha sostenuto che l'azienda non abbia le risorse per fare fronte ai nuovi stipendi. Lui ritiene di avere consumato tutti i passaggi tecnici con la sua struttura interna, ricordando che si tratta di assunzioni previste non da lui , ma dal vecchio presidente, Peppe Norata, che avevano avuto il via libera di Palazzo delle Aquile.

Nel frattempo la selezione è perfettamente incardinata e le domande dei candidati interessati devono pervenire entro il 29 di questo mese.

