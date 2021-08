Palermo, la Rap avvia il concorso per l'assunzione di 46 autisti: i requisiti e come candidarsi

La Rap avvia la selezione per 46 autisti da impiegare nell'ambito dei servizi di raccolta e igiene a Palermo.

Gli autisti saranno assunti a tempo indeterminato, con rapporto a tempo pieno (38 ore/ settimana comprese domeniche e festivi), inquadrato con il livello terzo, (da contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei servizi Ambientali - Utilitalia). Ad annunciarlo è la stessa società con un comunicato.

Concorso per 46 autisti alla Rap, i requisiti

I candidati devono essere in possesso della patente di guida (categoria C), della C.Q.C.(Carta di Qualificazione del Conducente) e del diploma di scuola secondaria di primo grado.

Il bando integrale della selezione del concorso per autisti potrà essere visionato da lunedì 30 Agosto sul sito web del Comune di Palermo (www.comune.palermo.it) e della società Rap (www.rapspa.it) che rimanda al portale Amministrazione Trasparente area “Avvisi”, e sarà pubblicizzato su tre quotidiani.

Come candidarsi al concorso per autisti Rap

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno a decorrere dalla pubblicazione ( 29/09/2021). Saranno accettate soltanto le domande redatte sul modello “fax simile” allegato al bando a pena d' esclusione.

Per ogni eventuale informazione i candidati potranno comunicare con RAP esclusivamente a mezzo di posta elettronica all’indirizzo PEC: rap.spa@cert.comune.palermo.it oppure a mezzo mail all’indirizzo: info@rapspa.it.

“Con il predetto concorso, già autorizzato dal Comune di Palermo nell’ambito del piano del fabbisogno del personale aziendale – spiega l’Amministratore Unico di Rap Girolamo Caruso – finalmente verrà colmata la carenza di personale autista in forza a Rap. Dotazione che, negli ultimi anni, si è sempre più affievolita a causa di cessazioni anticipate dal lavoro e pensionamenti. Il Concorso vede la luce - continua Caruso - dopo che l’azienda ha esperito ogni possibile azione per valorizzare il personale interno avente quei requisiti per essere inquadrato come autista. L’opera di rafforzamento della propria dotazione organica non si ferma qua”.

Dopo la dichiarazione di infruttuosità che, per la seconda volta ha reso sterile la selezione pubblica di due dirigenti tecnici, l’Amministratore Unico annuncia che: “Con immediatezza sarà pubblicato un nuovo bando, divenuto indispensabile, per l’individuazione di due manager per governare il processo di sviluppo aziendale e continuare la riorganizzazione RAP già definita, dal quale si potrà attingere anche per eventuali ulteriori fabbisogni futuri”.

© Riproduzione riservata